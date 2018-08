Piazza Affari procede debole insieme all'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -scivola sotto i valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Gli investitori rimangono a guardare i colloqui sul commercio. Dopo l'intesa provvisoria sul commercio, arrivata tra Stati Uniti e Messico , hanno preso il via i colloqui USA - Canada per raggiungere un nuovo accordo per sostituire il), mentre riguardo la Cina, il segretario statunitense al Tesoroha detto: "Siamo stati molto chiari. Abbiamo bisogno di un miglior accesso al mercato cinese, di un commercio equo". Le questioni in gioco "non saranno risolte in uno o due incontri". Intanto, Moody's ha tagliato il rating di 18 banche turche a causa della crisi che sta attraversando il Paese., scende l'indice GFK sulla fiducia dei consumatori tedeschi , mentre il PIL francese ha confermato un'economia in salita.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,32%. L'è sostanzialmente stabile su 1.202,8 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 68,79 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 277 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,16%.piattache tiene la parità. Piccola perdita per, che scambia con un -0,32%. Senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia con un +0,12% mentre tiene la parità ildi Piazza Affari, in evidenza, che mostra un incremento del 3,50%. Le azioni della Rossa di Maranello fin da avvio giornata svettano sulgrazie all'IPO di Aston Martin e ai giudizi dei broker . Denaro suche registra un rialzo dell'1,54%. Positiva perche vanta un progresso dell'1,30%. Composta, che cresce di un modesto +0,70%.invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -2,26%. Calo deciso perche segna un -1,32%. Sotto pressioneche mostra un e ribasso dell'1,31%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,17%. Piccolo calo diche scivola dello 0,44%, mentre continuano le indagini sul crollo del Ponte Morandi a Genova di Milano,(+6,82%),(+4,07%),(+2,93%) e(+2,40%). Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -5,93%. Affonda, con un ribasso del 5,96%. Crolla, con una flessione del 3,27%. Vendite a piene mani suche soffre un decremento dell'1,72%.