Milano maglia rosa in Europa

(Teleborsa) -dopo le rassicurazioni giunte dal governo italiano sulla volontà dell'esecutivo di rispettare i vincoli Ue . In bella mostra sul listino milanese i titoli bancari, sulla scia del calo dello spread fino a 234 punti base, con un decremento di 15 punti base rispetto al valore precedente.L'segna un progresso dello 0,45%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.196,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,24%.avanza dello 0,22%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,33%., interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso.Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,77 miliardi di euro, in ribasso (-11,52%), rispetto ai precedenti 2 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 222.286, rispetto ai precedenti 248.100, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,88 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,9 miliardi.Su 224 titoli trattati in Borsa, 58 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 158. Invariate le rimanenti 8 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+4,23%),(+3,23%) e(+3,20%). In fondo alla classifica-0,89%.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 7,17%: il mercato premia l'operazione Vitrociset . In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 4,85%. Svettache segna un importante progresso del 4,79%. Vola, con una marcata risalita del 4,67%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -0,96%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,65%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,64%. Tentenna, che cede lo 0,54%.del FTSE MidCap,(+8,24%),(+8,02%),(+4,99%) e(+4,47%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su-3,88%. Affonda, con un ribasso del 2,70%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,38%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,38%.