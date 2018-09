Wall Street a cavallo della parità

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Utilities

beni industriali

beni di consumo per l'ufficio

Home Depot

Nike

United Technologies

Microsoft

United Health

Travelers Company

Apple

Boeing

Tesla Motors

Liberty Global

Amgen

Jd.Com

Netease

Ctrip.Com International

(Teleborsa) -, con il. In lieve aumento l', che si porta a 2.878,63 punti. Senza direzione il(+0,15%), come l'S&P 100 (0,2%).(+0,77%),(+0,69%) e(+0,51%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+2,46%),(+2,12%),(+1,45%) e(+1,16%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,94%. Sensibili perdite per, in calo del 2,06%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,60%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.Tra i(+5,74%),(+3,81%) e(+3,69%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-2,75%. In apnea, che arretra del 2,27%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,76%.