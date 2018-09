Banca Generali, ad agosto raccolta netta positiva per 241 milioni

Banca Generali

(Teleborsa) -ha realizzato ad agosto una, con un saldo da inizio anno di. I flussi di risparmio gestito hanno privilegiato ancora una volta le soluzioni più modulabili alle esigenze di protezione. Il saldo complessivo della raccolta gestita in 8 mesi ha toccato i 2,0 miliardi grazie agli oltre 160 milioni di agosto.L’incertezza dei mercati ha continuato a favorire anche la liquidità e in generale l’accumulo di risparmio amministrato (1,8 miliardi da inizio anno, 79 milioni nel mese). La continua crescita di questa voce si giustifica dall'acquisizione di nuova clientela che, in un momento di volatilità e speculazioni, preferisce un approccio prudente rimandando ad un secondo un momento l’opportuna valorizzazione del proprio portafoglio.Infine, aumentano ancora le masse sotto contratto di consulenza evoluta che hanno raggiunto i 2,3 miliardi totali."I segnali positivi dai primi giorni di settembre confermano la nostra fiducia per l'ultima parte dell'anno" - ha dichiarato l’Amministratore Delegato,