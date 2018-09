CAD IT, risultati e margini redditività in miglioramento

CAD IT

(Teleborsa) - Il Gruppochiude il primo semestre dell’esercizio 2018 con risultati e margini di redditività in miglioramento rispetto al medesimo semestre dell’esercizio 2017.L’del periodo è di 2.617 migliaia di euro, in crescita rispetto a 1.345 migliaia di euro del precedente periodo (+94,6%).Il, in aumento (+7,9%) rispetto all’anno precedente, è principalmente costituito dai ricavi delle vendite e prestazioni di 30.485 migliaia di euro (+13,2% rispetto a 26.933 migliaia di euro del primo semestre 2017) oltre che dagli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni di 1.154 migliaia di euro (in diminuzione rispetto a 2.166 migliaia di euro del primo semestre 2017) relativi allo sviluppo di nuove procedure e del parco software di proprietà CAD IT.I ricavi delle vendite e prestazioni del primo semestre 2018 includono 663 migliaia di euro della società controllata DPI entrata nell’aprile 2018 nel perimetro di consolidamento.Il margine di redditività Ebitda di 5.258 migliaia di euro (pari al 16,5% del valore della produzione) è in miglioramento (+14,5%) rispetto a 4.591 migliaia di euro del primo semestre 2017 (pari al 15,5% del valore della produzione).Il risultato operativodel semestre è positivo per 2.872 migliaia di euro, in netto aumento rispetto a 1.566 migliaia di euro del primo semestre 2017.