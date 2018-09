Scuola, tramontano prospettive di stabilizzazione per docenti con 36 mesi di servizio

(Teleborsa) - Dopo il concorso rivolto al personale abilitato nelle superiori, doveva essere bandito per legge quello riservato ai precari storici non abilitati insieme al concorso ordinario.Dal Miur ci è stato prima detto che erano in stand by ed orasostenendo che è sua intenzione fermare il prossimo bando per non abilitati e non attivare un nuovo ciclo di, il Tfa gestito dalle Università.Nemmeno una parola viene spesa per coloro che attendevano questo concorso - avverte ilche spiega "per tutti quelli che hanno svolto tre anni di servizio su posto vacante e disponibile,, come se la sentenza Mascolo della Corte di Giustizia Europea del novembre 2014 non fosse mai stata emessa".Sorvolando su tutto ciò - continua il giovane sindacato - "sembra voler fare un passo indietro per timore che la procedura venga poi annullata dalla Consulta. Ignorando che, in questo modo,dall'esito nefasto per le finanze pubbliche".L'Anief avverte che "difenderà in giudizio" tutti i 5 mila docenti assunti dalle GRMA e che hanno passato l’anno di prova. Inoltre, "citerà in giudizio per responsabilità dirigenziale" il Ministro stesso, il quale dovrà così "spiegare ai giudici perché i laureati hanno dovuto pagare 500 euro per maturare 24 CFU quando potevano accedere al concorso riservato attraverso il Tar del Lazio".