Migranti, in 184 sbarcano a Lampedusa

(Teleborsa) - Non si ferma lo sbarco dei migranti in Italia. Una controversia infinita che si gioca con l'Europa e che ha portato ad un avviso di garanzia per il Ministro dell'Internoe le rimostranze dell'ONU che ha preannunciato "Manderemo nostro personale in Italia".Nelle ultime ore, 184 migranti sono sbarcati a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni. Nonostante la promessa del ministro, che aveva annunciato che non avrebbe fatto arrivare in Italia i migranti intercettati da un aereo in ricognizione nel Mediterraneo, le piccole imbarcazioni sono arrivate a Lampedusa.Il Ministero dell'Interno sta lavorando a "soluzioni innovative e efficaci" per gestire questi arrivi, fanno sapere fonti del Viminale,