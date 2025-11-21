Analisi Tecnica: EUR/YEN del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un +0,16%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 182,17. Rischio di eventuale correzione fino al target 180,31. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 184,03.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)