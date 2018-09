Piazza Affari in rialzo con banche e tlc

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

telecomunicazioni

bancario

viaggi e intrattenimento

chimico

Telecom Italia

Banco BPM

Saipem

STMicroelectronics

Ferrari

Moncler

IGD

Juventus

OVS

Technogym

Cementir

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, sulla scorta dei timori di una nuova ondata di dazi USA , per circa 200 miliardi di dollari, sull'import di merci cinesi. Sul fronte italiano, invece, l'attenzione degli investitori resta concentrata sulla manovra di bilancio Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,31%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dello 0,74%.Torna a scendere lo, attestandosi a 225 punti base, con un calo di 10 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,71%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,31%. Dimesse-0,17% e-0,08%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,66%.Buona la performance a Milano dei comparti(+2,86%),(+1,58%) e(+1,32%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,56%.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,59%.Tra le banche, spicca l'ottima performance di, +3,56% che insieme agli altri istituti beneficia del calo dello spread.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,57%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,76%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%, all'indomani della vittoria di Lewis Hamilton a Singapore.Nel lusso, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,76%.di Milano,(+4,61%),(+3,84%),(+3,71%) e(+2,88%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,12%.