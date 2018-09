Si è mosso in territorio positivo il comparto finanziario in Italia (+1,78%), exploit di IGD

settore finanziario italiano

indice EURO STOXX

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

listino principale

Banco BPM

Unicredit

UnipolSai

FTSE MIB

listino milanese

IGD

Banca MPS

Credem

small-cap

Banco Sardegna Risp

CIA

Gequity

(Teleborsa) - Balzo per ilche non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'e riporta una performance dell'1,78%.Intanto l'mostra un +0,05%, dopo un inizio di giornata a 374,33.Nel, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,60%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,61%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 2,40%.Tra le medie imprese quotate sul, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 6,85%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,07% sui valori precedenti.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,39%.Tra ledi Milano, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,68%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,15%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,97%.