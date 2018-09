Wall Street con il segno meno

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

informatica

beni di consumo secondari

finanziario

Caterpillar

3M

General Electric

Dowdupont

Apple

McDonald's

Goldman Sachs

Microsoft

Henry Schein

American Airlines

Express Scripts

Dollar Tree

Jd.Com

Workday

J.B. Hunt Transport Serv

(Teleborsa) -, con il. In lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 2.897,27 punti. In ribasso il(-0,82%), come l'S&P 100 (-0,3%).Restano sullo sfondo le tensioni commerciali tra USA e Cina diffuso solo l' Empire State Index di settembre , che ha deluso le attese.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,74%),(-0,66%) e(-0,44%).Al top tra i(+1,46%),(+1,02%),(+0,99%) e(+0,77%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,63%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,40%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,80%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,73%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,04%),(+1,89%),(+1,87%) e(+1,49%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-4,54%. Sensibili perdite per, in calo del 2,19%. In apnea, che arretra del 2,08%.