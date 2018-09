Piazza Affari in lieve rialzo insieme alle borse europee

S&P-500

(Teleborsa) - Chiusura in lieve rialzo le principali borse del Vecchio Continente. Anchechiude con un frazionale rialzo. E' arrivata la decisione dell'di procedere con nuovi dazi sui beni importati dalla Cina . In Italia, i riflettori rimangono puntati sulla Legge di Bilancio. Il Ministro dell'Economia si è impegnato a difendere la soglia dell'1,6% nel rapporto di deficit/PIL . Nel frattempo sulla piazza americana losi muove poco sopra la parità dello 0,63%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,169. L'continua la seduta incolore, riportando una variazione pari a -0,08%. Il Petrolio (continua gli scambi, con un aumento dell'1,26%, a 69,78 dollari per barile. Scende lo, attestandosi a 230 punti base, con un calo di 10 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,78%.avanza dello 0,51%. Cautela perche mostra una performance pari a -0,03%. In modesto rialzoche evidenzia un incremento dello 0,28%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,55%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso. Sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 23.518 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,26%) che oggi ha svelato i conti del primo semestre . In pole position(+3,94%) che ha alzato il velo sul Piano Industriale . In salita(+3,93%) e(+3,93%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -0,58%.di Milano,(+3,36%),(+3,34%),(+3,15%) e(+2,44%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -2,63%. Affonda, con un ribasso del 2,49%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,99%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,83%.