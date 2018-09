Piazza Affari recupera il segno più insieme agli indici europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -Dopo il calo registrato a metà seduta,Intanto gli, con il Dow Jones che si mostra in salute (+0,79%), mentre perde terreno il Nasdaq 100 (-0,27%).. Nel corso del suo intervento, l'ex governatore di Banca d'Italia ha invitato i governi europei a "ripristinare la crescita nel rispetto dei nostri valori comuni". . Dopo la nuova ondata da 200 miliardi sui beni cinesi imposta da Donald Trump, P echino si è detta pronta a rispondere con dazi per 60 miliardi di dollari. che ha affermato che la Cina "non svaluterà lo yuan per aumentare le esportazioni" , nonostante "che mostra un rialzo dello 0,22%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,45%, a 70,86 dollari per barile.con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,85%.chiude, evidenziando un incremento dello 0,50%, bTonica, che registra una plusvalenza dello 0,56%., che mostra sul; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 23.576 punti. Poco sopra la parità il(+0,23%), come il FTSE Italia Star (0,3%).A Piazza Affari, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,13 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i contratti si sono attestati a 234.782, rispetto ai precedenti 236.027, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,76 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,95 miliardi.223 sono le azioni scambiate: tra queste, 88 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 114 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 21 azioni del listino milanese.i comparti(+1,68%),(+1,63%) e(+1,60%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,24%),(-1,03%) e(-0,98%)., che mostra una variazione del +2,42%. La società ha annunciato di aver domato in poche ore l'incendio divampato nella raffineria di Sarroch, in provincia di Cagliari.(+1,15%), dopo che, in vista dell'assemblea dei soci di domani 20 settembre., in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,19%.Decolla, con un importante progresso del 2,12%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,82%., che ha archiviato la seduta a -2,66%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,98%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,43%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,37%.(+6,10%),(+5,27%),(+4,63%) e(+3,67%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,29%.Affonda, con un ribasso del 2,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,74%.