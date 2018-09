Wall Street incerta a metà seduta

Dow Jones

(Teleborsa) -. Ilavanza dello 0,79% a 26.455,73 punti, mentre resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 2.908,91 punti. Leggermente negativo il(-0,36%).sono giunti i dati sul settore immobiliare, che ad agosto sono risultati contrastanti . Inoltre si è ridotto il deficit delle partite correnti nel 2° trimestre Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,74%),(+1,23%) e(+0,52%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,73%),(-0,87%) e(-0,41%).Al top tra i(+2,76%),(+2,60%),(+2,60%) e(+2,57%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,77%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,37%),(+3,53%),(+3,43%) e(+2,95%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-3,50%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,16%. In caduta libera, che affonda del 2,39%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,32 punti percentuali.