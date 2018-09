Borse europee aprono con un timido più

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che seguono la scia lasciata da Tokyo. La cautela regna anche sulla Piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sullo sfondo rimangono le questioni commerciali tra USA e Cina. Ieri 19 settembre, il Premierha assicurato che non ci sarà " nessuna svalutazione dello yuan per stimolare le esportazioni".Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,169. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,20%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 71,21 dollari per barile. Sulla parità lo, che rimane a quota 237 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,85%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Nulla di fatto perche passa di mano in lieve rialzo.avanza dello 0,22%. A Milano, ilsale dello 0,30%. Sulla stessa linea ilcon un +0,38%.di Milano, troviamo(+1,61%),avanza dello 0,72%. Tra i titoli bancari sotto i riflettorinel giorno dell'assemblea dei soci. In salita(+0,77%),(+0,64%) e(+0,95%). In caloche apre la seduta con -1,42%.del FTSE MidCap,(+1,50%),(+0,98%),(+0,96%) e(+0,91%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,94%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,79%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%. Dimessache si adagia poco sotto i livelli della vigilia.