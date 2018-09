Wall Street chiude a due velocità

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

utilities

beni di consumo per l'ufficio

materiali

McDonald's

Walt Disney

Nike

Apple

General Electric

Intel

United Health

Procter & Gamble

Netease

Liberty Global

Liberty Global

Amazon

Microchip Technology

Mercadolibre

Ebay

American Airlines

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,68%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 2.919,37 punti. Sulla parità il(+0,19%); in frazionale calo lo(-0,26%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,22%),(-0,73%) e(-0,47%).del Dow Jones,(+1,90%),(+0,86%),(+0,64%) e(+0,63%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,09%. Sessione no perche lascia sul tappeto una perdita del 2,13%. In rossoche evidenzia un deciso ribasso dell'1,43%. Spicca la prestazione negativa diche scende dell'1,35%.Tra idel(+2,63%),(+2,31%),(+2,29%) e(+2,08%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,29%. In caduta liberache affonda del 3,55%. Pesanteche segna una discesa di ben -2,85 punti percentuali.Giornata no perche crolla del 2,79%.