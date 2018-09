Manovra, Tria alza l'asticella: deficit al 2,1%. Ma per Di Maio e Salvini ancora non basta

(Teleborsa) - Giornata decisiva per le sorti delE ore bollenti per il. L'intesa sulla manovra ancora non c'è. E' in corso di svolgimento a palazzo Chigi la riunione di Governo, utile ai vertici dell'Esecutivo per confrontarsi prima dell'approvazione della Nota di aggiornamento al Def, prevista nel Consiglio dei ministri convocato per questa sera intorno allema non ancora iniziatoPresenti il premier,i vicepremier- Il ministro dell'economiaaveva inizialmente posto l'asticella all'disposto a spingersi poi all'. Adesso avrebbe aperto alla possibilità di concedere un rialzo del rapporto deficit/Pil per il 2019 algià concordato con l'Europa. Ma nonche premono entrambi per arrivare alUn lungo braccio di ferro iniziato questa mattina con il vicepremier M5S,che prima ha smentito di aver chiesto le dimissioni di Tria ma poi ha avvertito:- La Lega appoggia la linea grillina sullo sforamento del deficit e questa mattina proprio il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, durante la trasmissione Agorà ha dichiarato:- Intanto iniziano a filtrare reazioni per ora solo ufficiose secondo le quali la legge di bilancio dell'Italia rischiada parte della Commissione europea qualora il deficit nominale dovesse superare. E' quanto apprende l'Agi a Bruxelles. La decisione sarà presa dal collegio dei commissari nella seconda metà di ottobre, dopo la presentazione formale del progetto di Legge di bilancio, ma i tecnici dell'esecutivo comunitario inizieranno sin da subito a analizzare i dati contenuti nella nota di aggiornamento del