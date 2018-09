Wall Street parte in buon rialzo dopo dati sul PIL e ordini

Dow Jones

(Teleborsa) -, all'indomani della. Il mercato non è rimasto affatto sorpreso neanche della forward guidance che indica un altro aumento entro fine 2018.A sostenere il sentiment di mercato una: la conferma della crescita del PIL ed il recupero degli ordini di beni durevoli A New York ilsegna un +0,04%, mentre loavanza dello 0,19%ed ildello 0,55%.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,50%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,47%.del Dow Jones,(+1,61%),(+0,80%),(+0,55%) e(+0,53%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un-1,17%. Soffre anche, che evidenzia una perdita dell'1,55% e, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+2,22%),(+1,61%),(+1,25%) e(+1,17%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,18%.