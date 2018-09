Piazza Affari maglia nera in Europa. Balza lo Spread

spread

(Teleborsa) -, che chiude gli scambi in netto calo, facendo peggio degli altri mercati europei.Gli investitori non sono per nulla convinti della decisione del Governo di fissare un rapporto deficit/PIL al 2,4% nella Nota del DEF varata nella serata di ieri 27 settembre . Rapporto che potrebbe comportare la bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea , con conseguente avvio di procedura di infrazione a carico dell'Italia.La tensione sulla finanza tricolore è ben visibile anche sulloche si posiziona a 266 punti base, con un forte incremento di 31 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,14%.crollacon una flessione dell'1,52%. Giornata fiacca perche segna un calo dello 0,47%. Vendite suche registra un ribasso dello 0,85%.che termina con una pesante flessione del 3,72%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso. Sulla stessa linea, si abbattono le vendite sulche chiude la giornata a 22.918 punti, in forte calo del 3,51%.Andamento negativo asu tutti i comparti. Nel listino, i settori(-7,26%),(-3,92%) e(-3,92%) sono stati tra i più venduti.tra i titoli dela mostrare un buon guadagno,ottiene un +0,68%. L'ondata di vendite si abbatte sui titoli bancari. Le più forti vendite, invece, si sono registrate suche ha terminato le contrattazioni a -9,43%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,44%. Pessima performance per, che registra un ribasso dell'8,34%. Sessione no perche lascia sul tappeto una perdita del 7,84%.di Milano,(+2%) e(+0,69%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -12,38%. In caduta liberache affonda dell'8,26%. Pesante, che segna una discesa di ben -7,7 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 5,92%.