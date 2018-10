Wall Street avvia la giornata poco mossa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Intel

Wal-Mart

Chevron

Dowdupont

Microsoft

Visa

Nike

McDonald's

Intel

Celgene

Mercadolibre

Western Digital

Netease

Baidu

American Airlines

Align Technology

(Teleborsa) -, con ilche avanza dello 0,12%. Si muove intorno alla parità anche loche scivola dello 0,05%. In frazionale calo il(-0,07%). In una giornata priva di dati macroeconomici, gli investitori continuano a guardare con timore alla possibile evoluzione della guerra commerciale USA-Cina.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,36%),(+1,11%),(+0,76%) e(+0,65%). Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -0,52%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%. Contrazione moderata perche soffre un calo dello 0,51%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,36%.(+3,36%),(+1,46%),(+2,65%) e(+1,80%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,94%. Lettera suche registra un importante calo del 3,36%. In calocon un ribasso dell'1,51%. In rossoche evidenzia un calo dell'1,63%.