Piazza Affari best performer in Europa

(Teleborsa) -, che mostrano buoni guadagni. A fare da traino al listino di Piazza Affari, contribuisce la frenata dello spread sceso sotto i 290 punti dopo i massimi raggiunti nelle ultime ore. Resta tuttavia il nervosismo tra gli investitori per la nota di aggiornamento al DEF mentre l'annuncio della riduzione del deficit nel 2020 e nel 2021 è stata interpretata come un'apertura al dialogo nei confronti di Bruxelles.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,66%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 75,18 dollari per barile.In forte calo lo, che raggiunge 283 punti base (-16 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,30%., è rimasta chiusa per festività.avanza dello 0,48% e, dello 0,43%., con ila 20.736 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,22 miliardi di euro, in calo del 14,93%, rispetto ai 2,61 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 240.689, rispetto ai 295.766 precedenti.Tra i 224 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 124, mentre 88 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 12 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,12%),(+1,58%) e(+1,47%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-2,18%),(-0,61%) e(-0,58%).di Milano, troviamo(+3,65%),(+2,90%),(+2,79%) e(+2,74%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,30%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,16%),(+3,00%),(+2,91%) e(+2,74%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,88%.