USA, a settembre crescono occupati ADP

(Teleborsa) - E' cresciuta oltre le attese l'occupazione negli, confermando la buona salute del mercato del lavoro.Glihanno registrato un incremento di 230 mila unità, superiori alle 187 mila unità stimate dagli analisti. Ad agosto si era verificato un incremento di 163 mila unità.Il dato è stato annunciato dalla), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ufficiale delche verrà pubblicato venerdì prossimo, 5 ottobre.L'aumento è sempre trainato dal settore dei(+184 mila), in particolare quello(+70 mila unità), ma crescono a ritmi piuttosto elevati anche gli occupati nel settore(+44 mila). Nel settore manifatturiero i nuovi posti di lavoro sono cresciuti di 7 mila unità, in edilizia di 34 mila unità. A far da traino è stato però il settore della produzione di beni di consumo (+46 mila).A livello dimensionale, lehanno contribuito con 56 mila occupati, lecon 99 mila nuovi posti di lavoro, mentre l'ha aggiunto 75 mila posti.