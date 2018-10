Piazza Affari ritrova il sorriso e si porta in testa all'Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

petrolio

materie prime

bancario

vendite al dettaglio

sanitario

Saipem

Ferragamo

ENI

Tenaris

BPER

Prysmian

Azimut

Atlantia

Aeroporto di Bologna

CIR

Brunello Cucinelli

Banca Ifis

Biesse

OVS

Amplifon

Sias

(Teleborsa) -, dopo una giornata sofferta che segue quella da dimenticare della vigilia sull' impennata dello spread oltre i 300 punti . Il, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,53%.Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,20%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%.avanza dello 0,35%, poco mosso, che mostra un +0,11%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,38%., spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso.Buona la performance a Milano dei comparti(+3,04%),(+2,94%) e(+1,71%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,51%) e(-0,56%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,80%.Effervescente, con un progresso del 3,65%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,23%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,87%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -2,63%.Tentenna, che cede lo 0,85%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,75%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,57%.del FTSE MidCap,(+6,31%),(+4,26%),(+2,77%) e(+2,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -4,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,52%.Affonda, con un ribasso del 3,26%.Crolla, con una flessione del 3,13%.