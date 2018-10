Cautela a Piazza Affari. Deboli le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -mentre gli investitori attendono novità su Manovra e decreto fiscale dal CdM di oggi pomeriggio , con Francoforte partita in ritardo a causa di problemi tecnici , all'indomani delle elezioni in Baviera che hanno sancito un brusco calo dei consensi del CSU , il partito gemello della CDU della Cancelliera Angela Merkel.Da rilevare inoltre il malumore per l' ennesima fumata nera nelle trattative per la Brexit Sul valutario leggera crescita dell', che sale a quota 1,16. Tra le commodities, l'continua gli scambi a 1.231,5 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,15%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) segna un con guadagno frazionale dello 0,59%., che rimane a quota 306 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,55%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio, che negozia con un -0,15%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,28%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche avanza di un modesto +0,18%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 21.254 punti. In discesa il(-0,98%), come il FTSE Italia Star (-1,3%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,39%),(+1,10%) e(+0,84%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,65%),(-1,37%) e(-1,34%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,10%),(+1,59%),(+1,37%) e(+1,33%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,64%.Sensibili perdite per, in calo del 2,32%.In apnea, che arretra del 2,13%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,63%.del FTSE MidCap,(+4,84%),(+1,84%),(+1,78%) e(+1,38%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,11%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,59%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,30%.Affonda, con un ribasso del 2,94%.