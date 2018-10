Mercati europei poco sopra la parità

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

telecomunicazioni

petrolio

viaggi e intrattenimento

chimico

sanitario

alimentare

Saipem

Telecom Italia

A2A

ENI

Brembo

Moncler

Buzzi Unicem

Exor

Juventus

Tod's

Piaggio

Biesse

Datalogic

IMA

Amplifon

Interpump

(Teleborsa) -, in armonia con l'andamento di Wall Street ormai entrata nel vivo nella stagione delle trimestrali. In linea Piazza Affari, in attesa di novità sulla Manovra e sul decreto fiscale dalche si terrà nel tardo pomeriggio.da segnalare le elezioni in, che hanno sancito un brusco calo dei consensi del CSU , il partito gemello della CDU della CancellieraResta in sottofondo l'ennesima fumata nera nelle trattative per la Brexit L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.227 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,28%.Invariato lo, che si posiziona a 305 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,55%.guadagna lo 0,78%,registra un progresso dello 0,48% mentrenon registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente.A Piazza Affari, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,12 miliardi di euro, in calo di 761,7 milioni di euro, rispetto ai 2,88 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 1,87 miliardi di azioni, rispetto ai 2,31 miliardi precedenti.Su 222 titoli azionari trattati, 123 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 78. Invariate le rimanenti 21 azioni.Buona la performance dei comparti(+1,69%),(+0,94%) e(+0,76%). Nella parte bassa della classifica i comparti(-2,94%),(-1,62%) e(-1,14%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,06%.Brilla, con un forte incremento (+2,04%).Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,68%.Sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dello 0,91%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -3,76%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,94%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,57%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.Tra i(+3,19%),(+1,48%),(+1,29%) e(+1,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su-5,10%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,92 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,23%.Sensibili perdite per, in calo del 3,53%.