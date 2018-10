Luxottica annuncia ricavi dei primi nove mesi

Luxottica

(Teleborsa) -con una cambi correnti (+1,3% a cambi costanti). In particolare, il fatturato della divisione wholesale si è attestato a 2,46 miliardi (-7,2% a cambi correnti e -2,4% a cambi costanti), mentre il fatturato divisione retail è stato di 4,3 miliardi (-2,9% cambi correnti e +3,5% a cambi costanti)).Nel solo terzo trimestre 2018, il fatturato consolidato è stato pari a 2,21 miliardi (+2,9% rispetto al terzo trimestre 2017 a cambi correnti e +3,5% a cambi costanti). "Siamo molto contenti dei risultati di questo trimestre in crescita nei principali Paesi e in tutti i canali. Stiamo mantenendo un ottimo equilibrio tra sviluppo e redditività, a riprova che strategie globali e qualità dell'esecuzione stanno dando i risultati che ci aspettavamo. Un ringraziamento speciale va a tutti gli oltre ottantamila collaboratori di Luxottica che, in questo complesso percorso di avvicinamento alla nascita di EssilorLuxottica, mi hanno sempre dimostrato piena fiducia, mantenendo inalterata la passione e l'attaccamento al nostro Gruppo", ha commentato, presidente esecutivo di Luxottica."Alla luce del trend positivo del business retail ed e-commerce e del ritorno alla crescita della divisione Wholesale, con vendite attese in crescita intorno al 2% e una solida redditività".