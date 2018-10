Piazza Affari chiude in rosso insieme al resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dopo l'avvio in forte slancio, si allinea al resto d'Europa esoprattutto per via delle perdite del settore bancario (-1,47%). Confermati i timori successivi al declassamento dell'agenzia Moody's che ha abbassato il rating sull'Italia a Baa3. Nel frattempo,con S&P 500 e Dow Jonesmentre il Nasdaq 100 mostra un buon rialzo (+0,72%)., con un calo dello 0,43%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 69,25 dollari per barile., con un calo di 11 punti base rispetto al valore di venerdì scorso, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,46%.giornata fiacca perche segna un calo dello 0,26%. Senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi, male, che scambia con un -0,62%.con ilche archivia la seduta con un calo dello 0,60%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 20.927 punti. In ribasso il(-0,78%), come il FTSE Italia Star (-0,8%).Apprezzabile rialzo (+1,02%) a Milano per il comparto. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,24%),(-1,47%) e(-1,34%).Tra lea grande capitalizzazione,, con un forte incremento (+7,44%), dopo lein seguito alla morte nei giorni scorsi di Wilma Miletti Ferragamo.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,98%, dopo la cessione ai giapponesi di Calsonic KanseiBuoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,57%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,91%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,65%. In apnea, che arretra del 3,12%. Tonfo diche mostra una caduta del 2,47%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,29%.Tra i(+3,45%),(+2,78%),(+2,51%) e(+2,29%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,38%. Affonda, con un ribasso del 5,68%. Crolla, con una flessione del 5,31%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,28%.