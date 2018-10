Il settore utility italiano in rialzo (+0,87%)

comparto utility in Italia

EURO STOXX Utilities

FTSE Italia Utilities

indice Utilities dell'Area Euro

A2A

Terna

Enel

mid-cap

Ascopiave

IREN

Falck Renewables

bassa capitalizzazione

Alerion

Edison R

(Teleborsa) - Brilla ilnonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'Ilha aperto a 24.826,06 in crescita dello 0,87%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue poco mosso scambiando a 265,8, dopo aver avviato la seduta a 265,43.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,06% sui valori precedenti.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,79%.avanza dello 0,71%.Tra leitaliane, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,01%.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,34%.avanza dell'1,61%.Tra i titoli adel comparto utility, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,26%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,66%.