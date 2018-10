Pioggia di acquisti sulla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street rimbalza al calo della vigilia grazie a un ritrovato ottimismo sulle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Aiutano anche alcuni risultati trimestrali positivi. L'attenzione degli analisti concentrata sulla stagione delle trimestrali ormai entrata nel vivo, e in particolare, sui conti di Facebook in arrivo dopo la chiusura del mercato.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dell'1%; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che continua la giornata in aumento dello 0,77% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In moderato rialzo il(+0,54%), come l'S&P 100 (0,5%).Sul fronte macroeconomico, a ottobre, gli statunitensi si sono dimostrati più ottimisti sull'economia , sorprendendo gli analisti. Continuano a crescere i prezzi delle case statunitensi , anche se a passo più lento.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,79%),(+1,46%) e(+1,44%).del Dow Jones,(+4,52%),(+2,91%),(+2,45%) e(+2,36%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,47%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%.Spicca la prestazione negativa di(-1,33%), che ha tagliato la guidance Tra i(+11,18%),(+7,65%),(+6,38%) e(+5,21%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,09%.