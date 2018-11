Mondo TV, addio al fondatore Orlando Corradi

Mondo TV

(Teleborsa) - Lutto arelativa del broadcaster italiano."Per quanto a conoscenza della società,nella loro qualità di eredi legittimi. Pertanto" si legge in una nota nella quale si rammenta che Orlando Corradinella società e che nell’attuale Consiglio siedono già Matteo Corradi, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, e Monica CorradiL’attuale consiglio è stato nominato dall’assemblea del 30 aprile 2018 e rimane in carica per tre anni. "Si ritiene pertanto che la morte del socio fondatore non avrà ripercussioni sull’andamento gestionale attuale della Società".