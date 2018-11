Banco Desio, utile in calo nei primi nove mesi del 2018

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione delS.p.A. ha approvato la Relazione finanziaria trimestrale consolidata al 30 settembre 2018, che ha evidenziato un, influenzato dall'onere connesso alla cartolarizzazione di crediti a sofferenza mediante schema GACS per un valore nominale di circa 1 miliardo. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il dato evidenzia una contrazione del 13,3%.: Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi al 7,5% (ex 15,1% al 31.12.2017); Crediti deteriorati netti / Impieghi netti al 4,2% (ex 8,4%)., con un decremento complessivo per circa 0,1 miliardi di euro rispetto al saldo di fine esercizio 2017, pari allo 0,5%, attribuibile all'andamento della raccolta diretta (-1,8%), parzialmente compensato da quella indiretta (+0,5%).