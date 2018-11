In rosso la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul parterre lo 0,77%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, loha perso lo 0,92%, terminando la seduta a 2.781,01 punti. Pessimo il(-1,67%), come l'S&P 100 (-0,9%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,66%),(-1,50%) e(-1,45%).Al top tra i(+1,72%),(+1,17%),(+1,05%) e(+0,71%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,99%. Sensibili perdite per, in calo del 2,78%. Poco mosso, che mostra un -0,19%.Al top tra i, si posizionano(+4,99%),(+3,63%),(+1,28%) e(+1,22%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,39%. In apnea, che arretra del 6,31%. Tonfo di, che mostra una caduta del 5,31%.