Roberto Scaramella nuovo partner italiano di Oliver Wyman

(Teleborsa) -, si occuperà di sviluppare in Italia le attività nel settore del trasporto aereo, della difesa e dell'aerospazio.Dopo aver iniziato la sia carriera in Procter & Gamble,dal 2001 al 2010 è stato in Bain & Company Italia come partner e vice president, con responsabilità nei settori del trasporto aereo nei paesi Emea, e nell’ambito dei settori internazionali relativi a beni e servizi industriali ed healthcare, era stato appunto chiamato nel 2017 a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società che gestisce il traffico aereo civile nel nostro Paese.