Immobiliare, mercato Gran Bretagna più caro ma frenano prezzi case a Londra

(Teleborsa) -L'ultima indagine condotta dall'Office for National Statistics (ONS), che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, evidenzia per settembre un, contro il +3,2% rilevato il mese precedente. Il dato risultadegli analisti che indicavano una crescita del 3,3%.Il rapporto segnala che la, 7.000 sterline in più rispetto a settembre 2017 ed un livello pressoché invariato rispetot al mese precedente.Il rapporto segnala chedi tutto il regno unito pari al 3%, counque in aumento dal 2,8% precedente, mentre la crescita si attesta al 5,8% ine ined al 4,8% nell'Anche, avendo riportato una contrazione dei prezzi dello 0,3% nell'ultimo mese dopo il -0,6% precedente, ma è anche la città dove c'è la più alta media dei prezzi con 482.000 sterline..