Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Johnson & Johnson

Coca Cola

Pfizer

Verizon Communication

Boeing

Visa

Microsoft

Apple

Twenty-First Century Fox

Twenty-First Century Fox

Tesla Motors

Vodafone

Nvidia

Align Technology

Adobe Systems

Intuitive Surgical

(Teleborsa) -, sui minimi a metà seduta. A zavorrare il sentiment il mancato accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina , il crollo di Apple sul possibile taglio della produzione di iPhone e il deludente indice NAHB sul mercato immobiliare Ilaccusa un ribasso dell'1,91%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per lo, che retrocede a 2.683,69 punti, ritracciando dell'1,92%. In forte calo il(-3,24%), come l'S&P 100 (-1,9%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,86%),(-2,67%) e(-2,51%).Tra i(+0,89%),(+0,79%),(+0,79%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,39%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,08%.Affonda, con un ribasso del 3,87%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,03%),(+1,99%),(+1,15%) e(+0,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,65%.Crolla, con una flessione dell'8,94%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,79%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,98%.