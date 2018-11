Piazza Affari negativa, Spread in allungo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che accusano perdite consistenti. Driver al ribasso è un mix di fattori costituito dai, dallada poco concluso, dalle problematiche attorno alla Brexit e dal braccio di ferro tra Italia e Unione Europea sulla Manovra Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,143. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.226 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un -0,21%., che sale a +323 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,59%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,89%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,25%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,85%.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,8%) e si attesta su 18.673 punti, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilperde lo 0,89%, continuando la seduta a 20.491 punti. In discesa il(-1,42%), come il FTSE Italia Star (-1,4%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1% sul precedente. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,20%),(-2,16%) e(-1,95%)., segna un buon incremento, che riporta un +1,75% nel giorno della presentazione del Piano industriale Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4% in una giornata nera per le banche anche in Europa.Affonda, con un ribasso del 3,78%.Crolla, con una flessione del 2,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,72%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,03%),(+5,15%),(+1,50%) e(+1,19%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,21%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,36%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,85%.In caduta libera, che affonda del 3,84%.