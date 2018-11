Manovra, Moscovici: "porta resta aperta, le sanzioni sono un fallimento"

Brexit

(Teleborsa) - Mentre il Governo si impegna a correggere la Manovra per evitare una procedura di infrazione, da Bruxelles giungono nuovi segnali di apertura e dialogo. Parlando in una conferenza stampa a Parigi il Commissario agli Affari economici e monetariha dichiarato che, per cercare "con tutte le forze" soluzioni condivise "nell'interesse degli italiani e della Zona Euro".Moscovici ha poi detto che il, le tensioni commerciali globali e lasono leMoscovici ha poi spiegato che- crescita, deficit, debito - "" aggiungendo: "continuiamo a pensare che la manovra italiana comporti rischi per aziende, risparmiatori e cittadini italiani. Questo rischio ha un nome: si chiama debito al 130% del PIL".Il Commissario Ue ha tenuto a precisare di non essere: "penso che siano sempre un fallimento", ha detto, ribadendo la propria apertura alla flessibilità e al dialogo tra Roma e Bruxelles.