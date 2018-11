Manovra, vertice Conte-Di Maio-Salvini a Palazzo Chigi per tentare accordo con Ue

(Teleborsa) - Riunione serale alla Presidenza del Consiglio in cui. Al termine, il Ministro dell'Interno/Segretario leghista, a nome dei colleghi, dice che non si tratta di "questione di decimali".: per mezzo del rinvio (a giugno) del reddito di cittadinanza e della riduzione dei beneficiari della "quota 100", con la probabile messa in atto di un un sistema di penalizzazioni per non permettere a molte persone di beneficiare della riforma.Una nota congiunta di Conte, Di Maio e Salvini sottolinea come, privilegiando la spesa per investimenti, con particolare riferimento a quelle necessarie per contrastare il dissesto idrogeologico".