Vendite su FILA, ok CdA aumento fino a 100 milioni

(Teleborsa) - Sotto pressione il titolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,01%, il giorno dopo cheLa tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 14,77 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 15,93, mentre il primo supporto è stimato a 13,61.L'aumento di capitale avrà luogo mediante emissione di massime 9.538.263 nuove azioni suddivise in massime 8.022.915 azioni ordinarie e massime 1.515.348 azioni speciali B. Le nuove azioni saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 3 nuove azioni A ogni 13 azioni ordinarie di FILA possedute e 3 nuove azioni B ogni 13 azioni speciali B di Fila possedute, a un prezzo unitario di sottoscrizione, pari a 10,48 euro, per un controvalore complessivo pari 99,96 milioni di euro.Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato determinato applicando uno sconto del 25,089% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni ordinarie FILA e delle azioni speciali B FILA, calcolato secondo le metodologie correnti sulla base del prezzo di riferimento delle azioni ordinarie del 27 novembre 2018 pari a 14,80 euro., mentre i diritti resteranno quotati fino all'11 dicembre.