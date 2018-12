G20, c'è l'accordo ma gli Usa tengono il punto su commercio e clima

(Teleborsa) - Ihanno raggiunto un'intesa su commercio e migranti, ma i Grandi del mondo restano spaccati su un argomento al centro dell'agenda, ilI Paesi firmatari dell'accordo di Parigi, infatti, confermano che quel documento èe gli impegni previsti vanno attuati, ma c'è da superare lo scoglioche ribadiscono la loro contrarietà. I 20 Grandi vedono con favore "la forte crescita globale", ma sottolineano che è "sempre meno equilibrata".Se i firmatari dell'accordo, che ha l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale, ne sottolineano il carattere "irreversibile", in un paragrafo distinto del comunicato finale gli Usa spiegano che respingono il testo ma dicono di essere impegnati a favore della- Nel comunicato finale al termine dei due giorni di summit, gli Stati membri del G20 affermano chema si astengono da ogni condanna del protezionismo, vista la posizione in merito del presidente Usa Donald Trump. I Paesi del G20 si limitano a riconoscere il "contributo" del "sistema di commercio multilaterale", ma aggiungono cheper gli obiettivi di crescita e creazione di posti di lavoro.che ancora c’era al G20 di Amburgo (Germania) dello scorso anno. E per la prima volta la Casa Bianca ha potuto brindare al fatto che sia stato messo nero su bianco il bisogno di riformare l’Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto)Esulta dunque il presidente Usa che aveva più volte aveva minacciato il ritiro degli Usa dal Wto se non fosse stato riformato. E’ la dimostrazione di come le economie principali non siano più unite come lo erano al loro primo G20 del novembre 2008, quando la crisi finanziaria era appena scoppiata. Almeno, ha affermato il presidente francese Emmanuelin conferenza, gli Usa hanno accettato unsul multilateralismo e il commercio, cosa che è stata frutto di unandato avanti fino all’alba odierna.- ha dichiarato il premier italiano Conte, rispondendo in merito al fatto che nel testo finale non ci sia cenno alla lotta al protezionismo ., ha precisato in conferenza stampa.