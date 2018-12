Recordati, Rossini Investimenti annuncia l'OPA totalitaria

Recordati

(Teleborsa) - A seguito del perfezionamento dell'acquisto da parte diS.p.A. dell’intero capitale sociale diS.p.A. e, indirettamente, di complessive n. 108.308.905 azioni ordinarie diS.p.A., pari al 51,791% del capitale, il gruppo farmaceutico comunica che si sono verificati i presupposti di legge per la promozione da parte di Rossini Investimenti di un’ OPA ) sulle azioni ordinarie di Recordati (codice ISIN IT0003828271).L’Offerta ha ad oggetto, complessivamente considerate massime n. 100.816.251 azioni ordinarie dell’Emittente, ciascuna del valore nominale di Euro 0,125, rappresentative del 48,209% del capitale sociale dell’Emittente, e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente.delle Azioni, fermo restando la possibilità che ciò possa avvenire.Nel contesto del perfezionamento dei cambiamenti societari relativi alla compagine azionaria, Recordati comunica anche che il Presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA), amministratore esecutivo,, il consigliere non indipendente e non esecutivoe il consigliere indipendenteda tutte le cariche rispettivamente ricoperte in Recordati S.p.A.Il CdA ha conseguentemente deliberato ladi, die di, i quali rimarranno in carica fino alla prossima assemblea.Il Board ha altresì nominatoPresidente del Consiglio di Amministrazione.