Air Italy, inaugurato il Milano-Delhi

(Teleborsa) -E' la quarta nuova destinazione intercontinentale della seconda compagnia aerea italiana nel 2018, dopo il lancio dei voli su New York, Miami e Bangkok.. Via Milano, Air Italy offre comode connessioni per Delhi da Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme.L'inaugurazione del, decollato alle 16,17 di giovedì 6 dicembre 2018, è stato festeggiata da Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer della compagnia, con i passeggeri in partenza per Delhi, capitale dell'India.. Un "acclimamento" all'India patria appunto dello yoga.Rossen Dimitrov ha confermato che. Per il 2019 previste altre due nuove destinazioni intercontinentali di Air Italy: Los Angeles e San Francisco, entrambe attive dal prossimo aprile, che si uniranno ai voli per gli Stati Uniti già operati per New York e Miami.. Un volo che risponde all’esigenza di coprire un mercato, come quello indiano, in continua crescita e che si inserisce in un contesto, quello di Malpensa, a sua volta in grande sviluppo, con un incremento del traffico passeggeri dell’11% nel 2018. Valore che lo colloca tra gli scali più dinamici d’Europa.I due nuovi collegamenti diretti verso l'India - ha osservato Schmid -. L’ultima rilevazione Enit dimostra come l’82,6% dei visitatori indiani alloggino in hotel, con nel 2017 un aumento del 3,3% rispetto al 2016,. Tutti i passeggeri Air Italy diretti in India viaggeranno a bordo di Airbus A330-200, il nuovo aereo della della compagnia ex Meridiana dedicato al lungo raggio, con 24 posti nell'esclusiva cabina Business Class e 228 in Economy Class.