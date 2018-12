Wall Street, sfuma ottimismo su relazioni USA-Cina

Dow Jones

(Teleborsa) - Passa in negativo la borsa di Wall Street dopo un avvio in cauto rialzo complice l'incertezza sul fronte delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.Sul versante macroeconomico, le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione sono calate più del previsto mentre i prezzi import-export sono risultati inferiori alle aspettative Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 24.555,88 punti; sulla stessa linea, lo, che rimane a 2.646,67 punti. In frazionale calo il(-0,23%).(+0,98%) e(+0,63%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,68%),(-0,67%) e(-0,61%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,42%),(+1,44%),(+1,01%) e(+0,89%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,94%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,91%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,84%),(+3,27%),(+2,09%) e(+1,80%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,40%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,37%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,19%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,23%.