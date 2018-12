Rosso a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,44% sul; sulla stessa linea, perde terreno lo, che retrocede a 2.561,4 punti, ritracciando dell'1,48%. Pessimo il(-2,56%), come l'S&P 100 (-1,5%).A condizionare il sentiment degli investitori è lae le aspettative che lariveda la sua politica di rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti, per l'anno prossimo, alla luce delScivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,53%),(-2,14%) e(-1,86%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,37%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,41%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,25%.Al top tra i, si posizionano(+1,76%),(+1,19%),(+1,00%) e(+0,66%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,06%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,73 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,70%.Sensibili perdite per, in calo del 3,69%.