Aggiornamento sul programma di buy-back di Cerved

Cerved Group

(Teleborsa) -, tra il 10 e il 14 dicembre 2018, haad un prezzo medio ponderato giornaliero di 6,57 euro per azione per un controvalore di 2.004.438 euro.Al 17 dicembre, il Gruppo che si occupa di analisi del rischio di credito e di credit management ha in portafoglio 3.564.496 azioni proprie pari all'1,825% del capitale sociale.Nel frattempo, a Milano, allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 6,83 euro.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 6,87 e successiva a 6,985. Supporto a 6,755.