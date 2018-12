Banca Carige si alleggerisce delle sofferenze

Banca Carige

(Teleborsa) - Continua l'azione di derisking e miglioramento dell'asset quality di, che ieri 17 dicembre 2018 ha concluso l’operazione di cartolarizzazione di sofferenze “RIVIERA NPL”.In particolare(alla data di cut off del 31/12/2017), composto da crediti secured per il 48% e da crediti unsecured per il 52%, al veicolo di cartolarizzazione costituito ai sensi della Legge 130/99, con emissione, in contropartita, di tre differenti classi di titoli per un ammontare complessivo pari a 215 milioni:- una tranche senior, pari a 175 milioni, corrispondente al 18,2% del valore lordo contabile, alla quale sono stati attribuiti i rating investment grade Baa3 da Moody’s e BBB- da Scope Ratings;- una tranche mezzanine, pari a 30 milioni;- una tranche junior, pari a 10 milioni.I titoli senior hanno cedola pari a Euribor 6M + 65 bps e saranno sottoscritti e trattenuti dall’originator Banca Carige. Per gli stessi, nei prossimi giorni, verrà attivato il processo per la richiesta della garanzia statale GACS.Il 95% delle tranche mezzanine e junior sarà collocato presso investitori istituzionali e al termine di tale processo (che si concluderà in settimana), il Gruppo conseguirà la derecognition ai fini di vigilanza del portafoglio.A seguito delle operazioni di deconsolidamento concluse nell'ultimo trimestre dell'anno (per complessivi 1,3 miliardi),(4,6 miliardi il target BCE assegnato per il 2018).