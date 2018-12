Scambi in ribasso per l'azionario europeo

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

tecnologia

materie prime

costruzioni

A2A

Atlantia

Saipem

Pirelli

Banca Mediolanum

CNH Industrial

OVS

Zignago Vetro

Ascopiave

De' Longhi

Aeroporto di Bologna

Fincantieri

Salini Impregilo

Juventus

(Teleborsa) -, dopo il finale in rosso di Wall Street Tokyo . Si amplificano le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina dopo le dichiarazioni del presidente cinese: "nessuno può dire alla Cina quello che deve o non deve fare", promettendo "un nuovo miracolo" economico che impressionerà il mondo.Riflettori puntati sulla riunione del FOMC della Federal Reserve , che domani 19 dicembre 2018, potrebbe annunciare un nuovo rialzo del costo del denaro, mossa su cui è tornato a scagliarsi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump Intanto in si continua a discutere sulla Brexit e inNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,136. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,96%, scendendo fino a 48,9 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +270 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,94%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,33%, preda dei venditori, con un decremento dello 0,83%, giù, che soffre un calo dell'1,11%., portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi avviata venerdì scorso; sulla stessa linea il, che retrocede a 20.389 punti. Poco sotto la parità il(-0,36%), come il FTSE Italia Star (-0,6%).Risultato negativo a Milano per tutti i settori. Nel listino, i settori(-1,38%),(-1,26%) e(-0,81%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+0,72%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che avvia le contrattazioni con un -2,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,38%.Affonda, con un ribasso del 2,06%.Vendite su, che registra un ribasso dell'2,00%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,09%),(+1,22%),(+1,14%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-3,30%.Crolla, con una flessione del 2,36%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.