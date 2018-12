Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

Walt Disney

Procter & Gamble

Merck & Co

Verizon Communication

Caterpillar

Tesla Motors

Comcast

Charter Communications

Ulta Beauty

Express Scripts

Netease

Jd.Com

Micron Technology

(Teleborsa) -, in vista della chiusura dell'anno che indica un bilancio negativo per il 2018. Gli investitori appaiono intimoriti da un possibile rallentamento dell'economia globale ma anche dalla Brexit , oltre che dallo shutdown , con in lista il(atteso 63 punti; preced. 66,4 punti), le(atteso 2,9%; preced. -8,9%) e le(atteso 0,7%; preced. -2,6%).si attendono i dati sugli(atteso -132 Mld piedi cubi; preced. -141 Mld piedi cubi) e le(atteso -2,87 Mln barili; preced. -497K barili)., proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea l', che arriva a 2.497,13 punti. Pressoché invariato il(+0,09%); guadagni frazionali per lo(+0,34%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,87%),(+0,86%) e(+0,54%).del Dow Jones,(+1,62%),(+1,23%),(+1,17%) e(+1,03%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-0,56%.Tra i(+2,56%),(+1,60%),(+1,60%) e(+1,54%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-3,58%. In apnea, che arretra del 2,57%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,27%.