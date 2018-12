Wall Street parte in discreto rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street Avvia l'ultima sessione dell'anno in rialzo, con ilche avanza a 23.295,85 punti; giornata di guadagni per lo, che continua la giornata a 2.506,51 punti. Sale il(+1,1%), come l'S&P 100 (0,9%).(+1,35%),(+1,25%) e(+1,07%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,44%.del Dow Jones,(+1,68%),(+1,66%),(+1,65%) e(+1,53%).Tra i(+3,04%),(+2,64%),(+2,62%) e(+2,45%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,58%.Calo deciso per, che segna un -1,51%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,59%.