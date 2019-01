Positiva la giornata per la Borsa di Milano, allineata ai mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -. A New York, nel frattempo, si conferma una performance brillante con lo, che schizza del 2,79%. Ad accendere la miccia dei mercati la notizia della ripresa dei contatti Usa-Cina che scongiura nuovi dazi ed il rapporto sui nuovi occupati in dicembre negli Stati Uniti, che ne segna 312.000 contro i 176.000 attesi dal consensus.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. Ad aiutare i mercati di oggi anche la pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,95% mentre non si possono registrare gli stessi risultati per l'oro che vede, nella seduta di oggi un calo dello 0,70%, a 1.284,8 dollari l'oncia.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +268 punti base, mostrando un piccolo calo di 5 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,88%.effervescente Francoforte, con un progresso del 3,37%, scottacon un aumento del 2,18%, edecolla portando a casa un importante progresso del 2,72%. Anche la Borsa milanese chiude in forte rialzo sia con il, che mette a segno un guadagno del 3,37% sia con il, che termina gli scambi a 20.719 punti. Effervescente il(+1,61%) e il FTSE Italia Star (2,0%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,18 miliardi di euro, con un incremento del 18,77%, rispetto ai precedenti 1,83 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,79 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,89 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 240.231, rispetto ai precedenti 248.912.A fronte dei 212 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 152 azioni. In lettera invece 50 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 10 stocks.In luce sul listino milanese i comparti(+5,16%),(+4,88%) e(+3,85%). Il settore, con il suo -1,13%, si attesta come peggiore del mercato. Tra iin evidenza(+6,47%),(+5,97%),(+5,96%) e(+5,95%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,69%.del FTSE MidCap,(+6,17%),(+4,62%),(+4,60%) e(+4,33%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,70%,, che arretra del 2,90%,che mostra una caduta del 2,05%. Contrazione moderata anche per, che soffre uno 0,97%.